Pemkot Depok Siap Berkoordinasi Dengan Pemprov Jabar Soal Kebijakan WFH ASN Setiap Jumat

Kamis, 02 April 2026 – 12:30 WIB
Ilustrasi PPPK, CPNS, ASN, PNS, PPPK Paruh Waktu atau PPPK Penuh Waktu. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah mengkaji arahan pemerintah pusat terkait penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), setiap Jumat. 

Kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi di daerah, termasuk mempertimbangkan hari pelaksanaan yang paling efektif.

Wali Kota Depok, Supian Suri mengungkapkan, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).

“Kami akan konsultasikan dengan provinsi, karena mereka menerapkan hari Kamis, dan Depok menerapkan WFH di hari Senin,” ucapnya.

Dirinya menerangkan, bahwa Pemkot Depok telah terlebih dahulu memberlakukan WFH setiap hari Senin.

Pertimbangan ini, didasarkan pada tingginya tingkat kepadatan lalu lintas di awal pekan.

“Kemarin kami mempertimbangkan hari Senin karena itu hari yang paling crowded, harapannya bisa membantu mengurai kemacetan,” tuturnya.

Meski demikian, pihaknya akan melakukan evaluasi kembali.

