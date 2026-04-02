Harga Emas dan Perak Hari Ini 2 April 2026: Logam Mulia 1 Gram Rp2.922.000, Simak Daftar Lengkapnya!

Kamis, 02 April 2026 – 09:30 WIB
Ilustrasi emas batangan, logam mulia dan emas antam. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 2 April 2026, tercatat berada pada level tinggi dengan harga emas 1 gram mencapai Rp2.922.000 sebelum pajak.

Kenaikan harga ini menjadi perhatian pelaku pasar dan masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi aman (safe haven).

Berdasarkan data terbaru, harga emas mengalami variasi tergantung berat dan jenis produk.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula varian khusus seperti Gift Series, edisi Idulfitri, Imlek, serta Batik Seri III.

Berikut perincian lengkap harga emas hari ini Kamis 2 April 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com.

Harga Emas Batangan

  • 0,5 gram: Rp1.511.000 (Rp1.514.778 setelah pajak)
  • 1 gram: Rp2.922.000 (Rp2.929.305 setelah pajak)
  • 2 gram: Rp5.784.000 (Rp5.798.460 setelah pajak)
  • 3 gram: Rp8.651.000 (Rp8.672.628 setelah pajak)
  • 5 gram: Rp14.385.000 (Rp14.420.963 setelah pajak)
  • 10 gram: Rp28.715.000 (Rp28.786.788 setelah pajak)
  • 25 gram: Rp71.662.000 (Rp71.841.155 setelah pajak)
  • 50 gram: Rp143.245.000 (Rp143.603.113 setelah pajak)
  • 100 gram: Rp286.412.000 (Rp287.128.030 setelah pajak)
  • 250 gram: Rp715.765.000 (Rp717.554.413 setelah pajak)
  • 500 gram: Rp1.431.320.000 (Rp1.434.898.300 setelah pajak)
  • 1.000 gram: Rp2.862.600.000 (Rp2.869.756.500 setelah pajak)

Harga Emas Batangan Gift Series

0,5 gram: Rp1.581.000 (Rp1.584.953 setelah pajak)

