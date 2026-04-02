Waktu Tunggu Haji di Kota Bandung Capai 27 Tahun, Calon Jemaah Tembus 45 Ribu Orang

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bandung menyampaikan bahwa waktu tunggu pelaksanaan ibadah haji di Bandung kini mencapai sekitar 27 tahun.

Estimasi tersebut didasarkan pada perhitungan terbaru dan disebut relatif merata di berbagai daerah di Indonesia.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bandung, Andi M Arief, mengatakan bahwa jumlah calon jemaah haji reguler di Kota Bandung yang masuk dalam daftar tunggu telah melampaui 45.000 orang.

“Estimasi dengan hitungan terbaru sekitar 27 tahun dan ini relatif merata di seluruh Indonesia,” ujarnya di Bandung, Rabu.

Ia menjelaskan, sistem pendaftaran haji saat ini menggunakan mekanisme daftar tunggu (waiting list) berdasarkan wilayah provinsi serta kabupaten/kota.

Untuk Kota Bandung sendiri, kuota keberangkatan tercatat sebanyak 1.679 orang calon jemaah per tahun.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk mendaftar haji sejak dini guna mengantisipasi lamanya masa tunggu.

Andi menyebut, pendaftaran haji kini dibuka sepanjang tahun dan dapat dilakukan bahkan untuk anak di bawah usia 17 tahun dengan menggunakan identitas orang tua.