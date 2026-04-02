Volume Sampah di TPA Kopiluhur Cirebon Naik 5 Persen Usai Lebaran 2026

jabar.jpnn.com, CIREBON - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon mencatat adanya peningkatan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopiluhur sebesar sekitar lima persen setelah Lebaran 2026.

Kepala UPT TPA Kopiluhur, Entis Sutisna, mengatakan bahwa kenaikan tersebut terjadi seiring dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat usai masa libur Lebaran.

“Sekitar lima persen peningkatannya, dari rata-rata sampah yang masuk per hari sekitar 200 ton,” ujar Entis.

Baca Juga: Kehadiran ASN Pemkot Cirebon Capai 99 Persen di Hari Pertama Kerja Seusai Lebaran

Ia menjelaskan bahwa TPA Kopiluhur memiliki luas total sekitar 14,2 hektare, dengan kurang lebih delapan hektare lahan yang telah digunakan untuk penimbunan sampah.

Kondisi tersebut sempat menyebabkan tumpukan sampah di area pembuangan terlihat menggunung menyerupai bukit.

Meski demikian, Entis memastikan bahwa dalam beberapa hari terakhir, kondisi pengelolaan sampah mulai terkendali. Hal ini didukung oleh membaiknya cuaca serta pembukaan akses pembuangan baru.

“Sekarang kita sudah tidak buang di depan lagi. Sudah bisa ke jalan yang baru, jadi bisa buang ke bawah,” katanya.

Menurutnya, pembukaan akses tersebut memungkinkan petugas untuk meratakan tumpukan sampah yang sebelumnya menumpuk di area lama. Proses pengurukan pun terus dilakukan guna mencegah perluasan timbunan sampah.