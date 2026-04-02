Prakiraan Cuaca Jawa Barat 2 April 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir pada Siang-Malam Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Kamis, 2 April 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas bervariasi yang terjadi hampir sepanjang hari di sebagian besar wilayah.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kemungkinan hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada pagi hari sekitar pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat. Menjelang siang, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi secara lokal di wilayah Kabupaten Garut.

Memasuki siang hingga sore hari, yakni pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di banyak daerah.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpeluang terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang.

Kemudian, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Indramayu.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca cenderung cerah berawan.