Yayasan Pakuan Siliwangi Lantik Pengurus Baru, Dorong Transformasi dan Regenerasi Unpak

jabar.jpnn.com, BOGOR - Yayasan Pakuan Siliwangi resmi melantik jajaran pengurus periode terbaru sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi organisasi dan mendorong regenerasi kepemimpinan di Universitas Pakuan.

Dewan Penasehat Yayasan Pakuan Siliwangi, Bibin Rubini, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting untuk menghadirkan energi baru dalam tata kelola yayasan.

“Pelantikan ini merupakan momentum untuk kebangkitan yang lebih baik bagi Yayasan Pakuan Siliwangi. Saya menitikberatkan pada aspek regenerasi, di mana muka-muka baru dari generasi muda kini tampil sebagai tanda adanya peralihan tongkat kepemimpinan dari yang tua kepada yang muda,” ujarnya, Rabu (1/4).

Menurutnya, seluruh pengurus yang baru dilantik harus menjalankan tata kelola organisasi sesuai dengan grand design yang telah disusun oleh dewan pembina.

Dokumen tersebut menjadi acuan strategis dalam menjaga visi pendiri Universitas Pakuan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan berkualitas yang tetap terjangkau.

Saat ini, Universitas Pakuan telah mencatatkan capaian akademik yang signifikan.

Perguruan tinggi tersebut telah meraih akreditasi Unggul, dengan 12 program studi yang juga berstatus Unggul dari total 40 program studi.

Sementara itu, program studi lainnya telah memperoleh predikat Sangat Baik.