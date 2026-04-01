Longsor Tutup Jalur KA Ciremai Semarang–Bandung, Perjalanan Terhenti Total di Bandung Barat

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Perjalanan Kereta Api (KA) Ciremai relasi Semarang Tawang–Bandung terhenti total akibat longsor yang menutup jalur rel di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Rabu (1/4/2026) sore.

Insiden tersebut terjadi di petak jalan Maswati–Sasaksaat tepatnya di KM 142+8/9 sekitar pukul 14.53 WIB.

Material tanah longsor yang menutupi rel dipicu oleh hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut.

Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung, Kuswardojo, mengatakan bahwa perjalanan KA Ciremai untuk sementara dihentikan sebagai langkah pengamanan.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan KA Ciremai. Saat ini perjalanan harus berhenti sementara sebagai langkah pengamanan,” ujarnya di Bandung.

Laporan awal mengenai kejadian tersebut diterima dari kru KA Ciremai yang melaporkan adanya rintangan jalan (rinja) berupa material longsor, sehingga kereta tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Bandung.

Kuswardojo menegaskan bahwa keselamatan penumpang menjadi prioritas utama. Seluruh penumpang dalam rangkaian kereta dipastikan dalam kondisi aman sambil menunggu proses evakuasi material longsor oleh petugas.

Saat ini, jalur Maswati–Sasaksaat ditutup total untuk seluruh perjalanan kereta api guna menghindari risiko kecelakaan, mengingat kondisi tanah di lokasi masih belum stabil.