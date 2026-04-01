Begini Kondisi Terkini Rumah Ono Surono di Bandung Seusai Digeledah KPK

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.

Penggeledahan tersebut dilakukan pada Rabu (1/4/2026).

Pantauan JPNN di lokasi, rumah Ono terletak di Jalan Jati Indah V Nomor 4, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

Tak ada aktivitas penghuni rumah pascapenggeledahan. Kondisi rumah besar itu tampak lengang.

Di rumah berkelir hitam berbalut abu-abu itu, hanya terdapat mobil Toyota Hardtop yang terparkir di garasi. Ada juga motor Honda Vario yang terparkir di sana.

Ketua RT 10 RW 11 Kelurahan Gumuruh, Agus, membenarkan bahwa rumah tersebut adalah kediaman milik Ono Surono.

"Betul rumah Ono," kata Agus ditemui JPNN di lokasi.

Agus juga turut mendampingi penggeledahan yang dilakukan para penyidik. Namun, ia enggan berkomentar lebih lanjut ihwal penggeledahan tersebut.