Panglima TNI Pastikan Pemulangan Jenazah Kapten Zulmi, Prajurit Gugur di Lebanon

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto memastikan negara sedang mengurus pemulangan jenazah Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan dua prajurit lainnya yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan.

Proses pemulangan sedang berlangsung, jenazah akan langsung diterbangkan dari Lebanon ke India setelah prosesnya selesai.

"Akan segera kami urus pemulangan ke Indonesia. Sedang diurus," kata Agus saat ditemui di rumah duka Kapten Zulmi di Cipageran, Kota Cimahi, Rabu (1/4/2026).

Selain Kapten Zulmi, dua prajurit lain yang gugur yakni Praka Farizal Rhomadhon dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Dilaporkan juga beberapa prajurit lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis, termasuk Lettu Inf Sulthan Wirdean Maulana, Praka Deni Rianto, Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, dan Praka Arif Kurniawan.

Jenderal Agus menuturkan, kondisi para prajurit yang terluka saat ini tengah dalam penanganan tim medis.

"Sudah ada di rumah sakit, sudah dirawat dengan baik dan kami doakan semuanya cepat sembuh," ungkapnya.

Sebelumnya, pihak keluarga korban mengaku sudah menerima informasi mengenai tewasnya Kapten Zulmi.