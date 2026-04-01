InterContinental Bandung Dago Pakar Hadirkan Beragam Venue Pernikahan Mewah dan Romantis

jabar.jpnn.com, BANDUNG - InterContinental Bandung Dago Pakar menghadirkan berbagai pilihan venue pernikahan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasangan dalam mewujudkan momen sakral dan berkesan.

Berlokasi di kawasan Dago dengan lanskap alam yang hijau dan udara sejuk, hotel ini menawarkan konsep pernikahan mulai dari skala besar hingga intim.

Executive Assistant Manager, Jasmine Maulidya menjelaskan salah satu fasilitas unggulan yang ditawarkan adalah Grand Ballroom yang mampu menampung hingga 4.000 tamu.

Baca Juga: InterContinental Bandung Dago Pakar Tawarkan Pengalaman Menginap Mewah di Tengah Alam Pegunungan

"Ruangan ini dilengkapi dengan teknologi modern seperti pencahayaan canggih, layar LED berukuran besar, serta panggung hidrolik," katanya.

Fasilitas tersebut menjadikan ballroom ini sebagai pilihan bagi pasangan yang ingin menggelar pernikahan megah dengan konsep spektakuler.

Selain itu, tersedia pula venue The Diamond yang mengusung konsep kapel kaca. Lokasi ini menawarkan suasana pernikahan yang lebih intim dengan latar pemandangan alam Dago.

"Pencahayaan alami yang masuk melalui dinding kaca memberikan kesan hangat dan sakral pada prosesi pernikahan," jelasnya.

Bagi pasangan yang menginginkan konsep sederhana tetapi tetap elegan, Wedding Hall menjadi alternatif yang ditawarkan.