InterContinental Bandung Dago Pakar Tawarkan Pengalaman Menginap Mewah di Tengah Alam Pegunungan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - InterContinental Bandung Dago Pakar kembali menghadirkan pengalaman menginap berkelas bagi wisatawan yang menginginkan perpaduan antara ketenangan, kemewahan, dan keindahan alam.

Berlokasi di kawasan Dago Pakar yang dikenal dengan udara sejuk dan panorama perbukitan hijau, hotel ini menjadi salah satu destinasi unggulan di Bandung.

Hotel bintang lima bertaraf internasional yang berdiri sejak 2015 ini memiliki total 225 kamar dan suite.

Executive Assistant Manager, Jasmine Maulidya menjelaskan pihaknya memiliki beragam pilihan akomodasi ditawarkan, mulai dari Classic Room, Premium Room, hingga Premium Room with Golf View yang menyajikan panorama lapangan golf Mountain View.

"Selain itu, tersedia pula pilihan kamar dengan fasilitas tambahan seperti Club Lounge Access, hingga tipe suite dan vila seperti Junior Suite, Kembang Villa, Keraton Suite, dan Presidential Suite yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan privasi maksimal," katanya.

Tidak hanya mengedepankan kenyamanan kamar, hotel ini juga menyediakan berbagai fasilitas rekreasi.

Baca Juga: Selama Arus Balik dan Mudik Lebaran Angka Kecelakaan di Jawa Barat Turun 76 Persen

Salah satu daya tarik utama adalah kolam renang infinity dengan air hangat yang menyuguhkan pemandangan lanskap Kota Bandung.

"Pengunjung juga dapat menikmati aktivitas luar ruang seperti berkeliling area hotel menggunakan kendaraan ATV dan motor elektrik," jelasnya.