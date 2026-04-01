IPM Depok Tahun 2025 Tembus 84,04, Chandra: Kualitas Hidup Masyarakat Terus Meningkat

Rabu, 01 April 2026 – 11:00 WIB
Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mencatat capaian positif dalam pembangunan manusia.

Berdasarkan data terbaru, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok pada tahun 2025 mencapai angka 84,04.

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terus membaik dari waktu ke waktu.

IPM merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses serta kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

“Capaian IPM ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Depok terus mengalami perbaikan, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun daya beli masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan IPM tersebut tidak terlepas dari berbagai program pembangunan yang telah dijalankan secara berkelanjutan dan terarah.

Program-program tersebut difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

BERITA TERKAIT

