Harga Emas dan Perak Hari Ini 1 April 2026: Logam Mulia 1 Gram Tembus Rp2,83 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 1 April 2026, tercatat berada pada level tinggi dengan kecenderungan stabil di berbagai ukuran.

Berdasarkan data terbaru, harga emas 1 gram mencapai Rp2.827.000 (harga dasar) atau Rp2.834.068 setelah dikenakan pajak PPh 0,25 persen.

Kenaikan harga ini mencerminkan tren positif logam mulia sebagai instrumen investasi yang relatif aman di tengah dinamika ekonomi global.

Selain emas, harga perak murni juga menunjukkan nilai yang kompetitif dengan tambahan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Berikut perincian harga emas batangan per 1 April 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.463.500 (Rp1.467.159 setelah pajak)

1 gram: Rp2.827.000 (Rp2.834.068 setelah pajak)