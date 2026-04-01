Prakiraan Cuaca Jawa Barat dan Jabodetabek 1 April 2026: Waspada Hujan Disertai Petir pada Siang-Sore Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Rabu, 1 April 2026, menunjukkan kondisi yang didominasi oleh cuaca berawan hingga berawan tebal sejak pagi hingga sore hari.

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah.

Pada pagi hari, antara pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca diprediksi berawan hingga berawan tebal, dengan peluang hujan ringan hingga sedang di berbagai daerah.

Kondisi serupa berlanjut pada siang hingga sore hari, yakni pukul 13.00 hingga 19.00 WIB.

Memasuki malam hari, cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan.

Namun demikian, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Cianjur, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Tasikmalaya, dan Pangandaran.

Sementara itu, pada dini hari, hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Subang.

Suhu udara di Jawa Barat berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 65 hingga 95 persen.