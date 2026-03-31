Kapten Zulmi Gugur di Lebanon, Keluarga Masih Tunggu Pemulangan Jenazah

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Seorang prajurit TNI, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, gugur dalam serangan di Lebanon Sematan saat menjalankan tugas pada Senin (30/3/2026).

Kapten Zulmi yang merupakan prajurit asal Kampung Cikendal, RT 01/04, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi itu tergabung dalam East Mobile Reserve (SEMR).

Ia gugur saat mengawal konvoi kendaraan pasukan UNIFIL di wilayah Lebanon Selatan.

Kabar meninggalnya Kapten Zulmi langsung diterima pihak keluarga.

Rumah duka di Cimahi pun dipadati pelayat pada Selasa (31/3) malam.

Sejumlah karangan bunga berjejer, termasuk dari Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI.

"Ya benar, adik kami Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar meninggal di Lebanon. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah SWT," kata kakak sepupu almarhum, Risman Efendi, saat ditemui di kediamannya.

Risman menjelaskan, keluarga sebenarnya sudah menerima informasi awal sejak Senin sore.