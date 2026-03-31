332 Pekerja Migran Ikuti Orientasi Sebelum Diberangkatkan ke Korea Selatan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 332 peserta ikuti Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Skema Pemerintah (G to G) Korea Selatan.

Acara tersebut, dibuka langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pada Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh 332 peserta, yang berasal dari 12 provinsi di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Menteri Mukhtarudin menegaskan, bahwa OPP bukan sekadar formalitas, melainkan bekal krusial untuk memastikan pelindungan menyeluruh, mulai dari sebelum berangkat, selama bekerja, hingga kembali ke tanah air.

"Hari ini adalah momen penting. Tidak semua pendaftar mampu mencapai tahap ini. Saya mengapresiasi ketekunan dan kerja keras saudara-saudara sekalian," ucapnya.

Dia menuturkan, bahwa persaingan di pasar kerja Korea Selatan sangat ketat. Saat ini, Indonesia bersaing dengan 17 negara pengirim lainnya.

Berdasarkan data tahun 2025, Indonesia berada di peringkat ke-4 setelah Nepal, Kamboja, dan Vietnam.

Oleh karena itu, Mukhtarudin meminta para pekerja untuk menunjukkan etos kerja yang tinggi guna menjaga citra bangsa.