Kasus Oknum Guru MTs di Depok, Dinas Pendidikan Fokus Lindungi Siswa

Selasa, 31 Maret 2026 – 17:30 WIB
Kepal Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono saat mendatangi MTs di Sawangan. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono langsung mendatangi MTs lokasi mengajar oknum guru yang menawarkan layanan seksual.

Wahid menuturkan, bahwa dirinya langsung berkordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Menurutnya, meskipun MTs berada di bawah Kementerian Agama, pihaknya tetap datang untuk memastikan para siswa aman.

Baca Juga:

“Merespons berita yang lagi ramai, kami coba sinkronkan apa yang kami takutkan. Kami merespons dengan lintas sektor, Kemenag, sekolah, Dinkes, karena ini ranahnya Menteri Agama, tapi karena ini di Depok maka kami koordinasikan,” ucap Wahid di Depok, Selasa (31/3/2026).

Wahid menuturkan, yang menjadi prioritasnya, yakni menyelamatkan para siswa yang ada di MTs tersebut.

“Prioritas kami adalah menyelamatkan anak-anak dari kemungkinan terpapar. Jadi fokus kami ke sana ya, ke korban,” terangnya.

Baca Juga:

Selain itu, Wahid juga telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar para siswa mendapatkan layanan pengecekan kesehatan.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera melakukan screening terhadap para siswa,” ungkapnya.

kota depok hiv layanan seksual oknum guru MTs

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

