Kasus Oknum Guru MTs di Depok, Dinas Pendidikan Fokus Lindungi Siswa

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono langsung mendatangi MTs lokasi mengajar oknum guru yang menawarkan layanan seksual.

Wahid menuturkan, bahwa dirinya langsung berkordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Menurutnya, meskipun MTs berada di bawah Kementerian Agama, pihaknya tetap datang untuk memastikan para siswa aman.

“Merespons berita yang lagi ramai, kami coba sinkronkan apa yang kami takutkan. Kami merespons dengan lintas sektor, Kemenag, sekolah, Dinkes, karena ini ranahnya Menteri Agama, tapi karena ini di Depok maka kami koordinasikan,” ucap Wahid di Depok, Selasa (31/3/2026).

Wahid menuturkan, yang menjadi prioritasnya, yakni menyelamatkan para siswa yang ada di MTs tersebut.

“Prioritas kami adalah menyelamatkan anak-anak dari kemungkinan terpapar. Jadi fokus kami ke sana ya, ke korban,” terangnya.

Selain itu, Wahid juga telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar para siswa mendapatkan layanan pengecekan kesehatan.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera melakukan screening terhadap para siswa,” ungkapnya.