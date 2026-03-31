Oknum Guru MTs Tawarkan Jasa Oral Seks, Wali Kota Depok Supian Suri Siapkan Langkah Strategis

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri mengaku prihatin soal kasus guru MTs di Sawangan yang menawarkan jasa oral seks di Tangerang Selatan.

Supian pun telah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk segera merespons kasus itu. Salah satunya dengan memastikan tidak ada siswa di Kota Depok yang menjadi korban kelakuan oknum guru tersebut.

“Instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan untuk mengecek ke sekolah, memastikan bahwa tidak ada korban, khususnya anak-anak sekolah dari guru tersebut,” ucap Supian dikutip Selasa (31/3/2026).

“Yang kedua, memastikan tentang keluarga, karena kita khawatir dengan cerita yang disampaikan, khawatir ada penyakit yang bisa ditularkan, makanya kita juga memastikan ke pihak keluarga,” sambungnya.

Selain itu, Supian juga akan berkoordinasi dengan Kemenag Kota Depok, khusus membahas persoalan ini.

“Kami juga berkordinasi dengan Kemenag, karena memang MTs di bawah Kementerian Agama,” tuturnya.

Suapian mengaku prihatin dengan adanya peristiwa tersebut.

“Saya ikut prihatin ya,” ungkapnya.