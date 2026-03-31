Pakiraan Cuaca Jabar Selasa 31 Maret 2026: Sebagian Besar Wilayah Berpotensi Hujan Sepanjang Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Klimatologi Jawa Barat merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Selasa (31/3/2026).

‎Secara umum, sebagian besar wilayah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sejak pagi hingga malam hari.

‎Pada periode pagi hari, yakni pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, hujan ringan hingga sedang diprediksi terjadi di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Subang, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Bandung Barat, serta Kota Cimahi dan Bandung.

‎Selain itu, wilayah Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Kuningan, Sumedang, Majalengka, Indramayu, hingga Cirebon juga berpotensi mengalami kondisi serupa.

‎Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), kondisi cuaca relatif tidak berubah. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah tersebut.

‎Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca umumnya berawan dengan peluang hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, serta Subang.

‎Sementara itu, pada dini hari (01.00–07.00 WIB), kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat diperkirakan berawan.

‎BMKG mencatat suhu udara di Jawa Barat berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 95 persen.