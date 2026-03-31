Kunjungan Wisatawan Saat Lebaran di Kabupaten Bogor Capai 217 Ribu, Jalur Puncak Paling Padat

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Sebanyak 217.401 wisatawan mengunjungi berbagai destinasi wisata di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selama libur Lebaran 2026 atau Idulfitri 1447 Hijriah.

Kawasan jalur wisata Puncak menjadi titik dengan konsentrasi kunjungan tertinggi.

Kapolres Bogor, Wikha Ardilestanto, menyampaikan bahwa lonjakan kunjungan terjadi pada periode 22 hingga 25 Maret 2026, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa libur panjang.

“Jumlah pengunjung di lokasi wisata atensi mencapai 217.401 orang, dengan puncak kunjungan terjadi pada periode tersebut,” ujar Wikha.

Tingginya angka kunjungan tersebut berdampak langsung pada peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur Puncak yang menjadi destinasi utama wisatawan.

Berdasarkan data kepolisian, puncak arus kendaraan terjadi pada Senin, 23 Maret 2026, dengan total 94.449 kendaraan melintas.

Jumlah tersebut terdiri atas 49.024 kendaraan yang masuk dan 45.425 kendaraan yang keluar dari kawasan Puncak.

Untuk mengurai kepadatan, Satuan Lalu Lintas Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) secara situasional.