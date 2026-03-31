Pantai Santolo Jadi Destinasi Favorit Libur Lebaran di Garut, Kunjungan Wisatawan Naik Hampir 60 Persen

jabar.jpnn.com, GARUT - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut, Jawa Barat, mencatat Pantai Santolo sebagai destinasi wisata dengan jumlah kunjungan terbanyak selama libur Hari Raya Lebaran 2026.

Kepala Disparbud Kabupaten Garut, Beni Yoga Gunasantika, menyebutkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Santolo mencapai 22.645 orang, menempatkannya di posisi teratas dibandingkan destinasi wisata lainnya di Garut.

“Tahun 2026 ini yang pertama itu Pantai Santolo dengan 22.645 pengunjung,” ujar Beni di Garut, Senin.

Ia menjelaskan, kawasan wisata pantai di Garut selatan menjadi tujuan utama wisatawan selama libur Lebaran tahun ini.

Selain Pantai Santolo, Pantai Sayang Heulang juga mencatat jumlah kunjungan tinggi dengan 20.752 wisatawan, disusul Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Papandayan di posisi ketiga dengan 20.640 pengunjung.

“Urutan kedua Pantai Sayang Heulang, dan ketiga TWA Papandayan,” katanya.

Secara keseluruhan, jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Kabupaten Garut, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, mencapai 255.506 orang selama periode libur Lebaran 2026.

Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 159.997 wisatawan. Dengan demikian, terjadi kenaikan hampir 60 persen.