13 Nyawa Melayang Selama Periode Arus Mudik dan Balik Lebaran, Turun 89 Persen dari Tahun Lalu

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Polda Jabar mencatat penurunan signifikan angka korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas selama musim mudik Lebaran 2026.

Penurunan fatalitas mencapai 89 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan, menyampaikan bahwa jumlah korban meninggal dunia turun dari 121 jiwa pada tahun sebelumnya menjadi 13 jiwa pada tahun ini.

“Jumlah angka fatalitas turun tajam dari 121 jiwa menjadi hanya 13 jiwa pada tahun ini,” ujar Rudi.

Ia menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai strategi dan inovasi yang diterapkan selama pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah penguatan layanan Call Center 110 yang disiagakan di seluruh pos pengamanan, pos pelayanan, serta titik keramaian di 23 wilayah hukum Polda Jawa Barat.

Layanan ini bertujuan untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat selama periode mudik.

Selain itu, Polda Jabar juga menyediakan layanan Hotline Mudik yang memberikan informasi secara real time terkait kondisi arus lalu lintas, akses kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik, termasuk di wilayah Bandung, serta informasi lokasi posko terdekat.