Selama Arus Balik dan Mudik Lebaran Angka Kecelakaan di Jawa Barat Turun 76 Persen

Selasa, 31 Maret 2026 – 10:00 WIB
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat mencatat penurunan signifikan angka kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026 atau arus mudik dan balik lebaran dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Raydian Kokrosono, menyampaikan bahwa penurunan angka kecelakaan mencapai 76 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau arus balik Lebaran di Rest Area KM 62 Tol Jakarta–Cikampek, Karawang, Minggu (29/3).

Berdasarkan data statistik kepolisian, jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2026 tercatat sebanyak 93 kejadian, turun drastis dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 383 kejadian.

Penurunan juga terjadi pada angka fatalitas. Korban meninggal dunia tercatat menurun hingga 89 persen, dari 121 orang pada tahun sebelumnya menjadi 13 orang pada tahun ini.

Selain itu, jumlah korban luka berat menurun 46 persen, sementara luka ringan turun sebesar 73 persen.

Raydian menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja sama antara petugas dan masyarakat yang mematuhi aturan lalu lintas selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

“Penurunan ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang mengikuti arahan petugas di lapangan,” ujarnya.

