Kasus Guru MTs di Depok Viral, Pelaku Akui Aksi Tak Pantas Dipicu Masalah Ekonomi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang oknum guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) di wilayah Sawangan, Kota Depok, berinisial IK (35), menjadi sorotan publik setelah diduga melakukan perbuatan tidak pantas di luar lingkungan sekolah dan videonya beredar luas di media sosial.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Pamulang, Kota Tangerang Selatan, pada Kamis (26/3) malam.

Oknum tersebut diduga menawarkan layanan yang tidak semestinya melalui selebaran yang dibagikan kepada masyarakat.

Perwakilan yayasan, Jarkasih, menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya saat dilakukan klarifikasi internal.

Ia menyebut, berdasarkan pengakuan, tindakan tersebut dilakukan karena tekanan faktor ekonomi.

“Yang bersangkutan menyampaikan bahwa alasan utama adalah faktor ekonomi,” ujarnya.

Selain itu, Jarkasih mengungkapkan bahwa kondisi keluarga juga menjadi latar belakang yang turut memengaruhi.

Ia menjelaskan bahwa yang bersangkutan berasal dari keluarga yang telah mengalami perpisahan orang tua dan saat ini tinggal bersama ibunya.