Walah! Oknum Guru MTs di Depok Penjaja Jasa Kulum Mengidap HIV Sejak 2014

jabar.jpnn.com, DEPOK - Oknum guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Saawangan, Kota Depok berinisial IK (35) viral karena menawarkan jasa layanan seksual berupa jasa kulum.

Tak hanya itu, diketahui oknum guru MTs itu juga ternyata mengidap HIV.

Aksinya tersebut pelaku lakukan dengan memberikan dan menyebarkan brosur tarif layanan yang dilakukannya di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan, pada Kamis (26/3) malam.

Perwakilan yayasan, Jarkasih mengatakan, bahwa hingga saat ini tidak ada murid yang menjadi korban.

“Sampai detik ini enggak ada. Alhamdulillah,” ucapnya.

Dirinya mengungkapkan, bahwa telah melakukan interogasi langsung dengan oknum guru tersebut.

“Ketika saya konfirmasi ulang gitu kepada beliau apakah betul beliau sebagai pelakunya atau memang sesuai dengan beritanya. Beliau jawab, beliau jujur dengan kami semuanya, beliau kooperatif yang luar biasa bahwa betul dia tahun 2014 sudah melakukan hal seperti itu,” ungkapnya.

“Betul dia 2014 sudah mengidap penyakit HIV gitu,” sambungnya.