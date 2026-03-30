Mendikdasmen Abdul Mu’ti Kunjungi Sekolah di Depok, Tekankan Disiplin dan Penggunaan Gawai Secara Bijak

Senin, 30 Maret 2026 – 12:00 WIB
Mendikdasmen Abdul Mu’ti Kunjungi Sekolah di Depok, Tekankan Disiplin dan Penggunaan Gawai Secara Bijak - JPNN.com Jabar
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti . Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah di Kota Depok seusai libur Lebaran, Senin (30/3).

Kunjungan tersebut dipusatkan di SMP Negeri 2 Depok yang berlokasi di Jalan Bangau Raya, Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas.

Selain itu, rombongan juga menyambangi SDN 08 Depok dalam rangka meninjau kegiatan belajar mengajar pascalibur panjang.

Dalam kunjungannya, Abdul Mu’ti bertindak sebagai pembina upacara sekaligus memberikan arahan kepada para peserta didik dan tenaga pendidik.

Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dalam proses pembelajaran serta menjaga pola hidup sehat dan lingkungan sekolah yang asri.

Dalam amanatnya, ia juga mengingatkan para siswa untuk memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijak dan produktif.

Menurutnya, penggunaan gawai di kalangan pelajar perlu diarahkan agar memberikan dampak positif.

“Pengaturan waktu penggunaan atau screen time menjadi hal krusial yang harus diperhatikan oleh siswa maupun pihak sekolah,” ujarnya.

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti datangi sekolah di Depok dan tekankan pemanfaatkan teknologi dan gawai secara bisa kepada para peserta didik
