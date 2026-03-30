Prakiraan Cuaca Jabodetabek 30–31 Maret 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir pada Siang hingga Sore

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jabodetabek untuk periode Senin, 30 Maret 2026 pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 31 Maret 2026 pukul 07.00 WIB menunjukkan dominasi kondisi berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan di sejumlah wilayah.

Pada Senin pagi (07.00–13.00 WIB), cuaca secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kepulauan Seribu.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di wilayah DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota Depok.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), kondisi cuaca umumnya masih berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Selanjutnya, pada Selasa dini hari (01.00–07.00 WIB), hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Kota dan Kabupaten Tangerang, serta Kabupaten Bekasi.

Suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celsius.