JPNN.com

Prakiraan Cuaca Jabodetabek 30–31 Maret 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir pada Siang hingga Sore

Senin, 30 Maret 2026 – 11:00 WIB
Ilustrasi prakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jabodetabek untuk periode Senin, 30 Maret 2026 pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 31 Maret 2026 pukul 07.00 WIB menunjukkan dominasi kondisi berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan di sejumlah wilayah.

Pada Senin pagi (07.00–13.00 WIB), cuaca secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kepulauan Seribu.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di wilayah DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota Depok.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), kondisi cuaca umumnya masih berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Selanjutnya, pada Selasa dini hari (01.00–07.00 WIB), hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Kota dan Kabupaten Tangerang, serta Kabupaten Bekasi.

Suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celsius.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jabodetabek berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca kota bogor prakiraan cuaca jabodetabek prakiraan cuaca bmkg ramalan cuaca ramalan cuaca hari ini ramalan cuaca bmkg ramalan cuaca jabodetabek

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU