Prakiraan Cuaca Jawa Barat 30 Maret 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Senin, 30 Maret 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas beragam di sejumlah daerah sejak pagi hingga dini hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi cuaca ekstrem pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), cuaca diperkirakan berawan dengan peluang hujan ringan hingga sedang secara lokal di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di wilayah Kota Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Jawa Barat, termasuk Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, serta Kabupaten Kuningan.

Adapun pada dini hari (01.00–07.00 WIB), cuaca berawan dengan potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

Secara umum, suhu udara di wilayah Jawa Barat berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 95 persen. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 kilometer per jam.