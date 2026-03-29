Arus Balik Lebaran: Setiap Jam 3.500 Kendaraan Melintas di Tol Cipali

jabar.jpnn.com, SUBANG - Arus balik Lebaran 2026 di ruas Tol Cikopo–Palimanan (Cipali), Jawa Barat, menunjukkan peningkatan volume kendaraan pada Minggu (29/3) pagi hingga siang.

Pengelola jalan tol mencatat jumlah kendaraan yang melintas mencapai 3.000 hingga 3.500 unit per jam.

Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, menyampaikan bahwa kondisi lalu lintas menjelang sore hari terpantau lancar di kedua jalur, meskipun terjadi peningkatan arus kendaraan.

Berdasarkan data periode pukul 00.00 hingga 15.00 WIB, tercatat sekitar 46 ribu kendaraan melintasi ruas Tol Cipali menuju arah Jakarta.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada hari sebelumnya.

“Hari ini terpantau terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas per jamnya,” ujar Ardam.

Secara rinci, pada periode pukul 00.00 hingga 12.00 WIB, rata-rata terdapat sekitar 3.000 kendaraan per jam yang melintas.

Sementara itu, pada pukul 12.00 hingga 15.00 WIB, jumlah kendaraan meningkat menjadi sekitar 3.500 unit per jam.