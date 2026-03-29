DLH Karawang Uji Sampel Air Sungai di Ciampel, Dugaan Pencemaran Limbah Pabrik Diselidiki

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang melakukan uji sampel air sungai di Desa Kutanegara, menyusul dugaan pencemaran limbah pabrik setelah air sungai di wilayah tersebut berubah warna menjadi putih keruh.

Kepala DLH Karawang, Asep Suryana, menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti informasi yang beredar dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan serta mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium.

“Setelah pengambilan sampel, kami masih menunggu hasil uji laboratorium. Estimasi proses uji berlangsung sekitar 14 hari,” ujar Asep.

Baca Juga: Polres Karawang Amankan Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur

Ia menjelaskan bahwa hasil uji laboratorium tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pencemaran, sekaligus menelusuri sumber limbah yang diduga mencemari aliran sungai tersebut.

Sebelumnya, informasi terkait perubahan warna air sungai menjadi putih keruh di Desa Kutanegara sempat beredar luas di media sosial.

Dalam sejumlah unggahan, kondisi tersebut diduga akibat pembuangan limbah cair dari aktivitas industri di sekitar wilayah tersebut.

Salah satu perusahaan yang disebut dalam video yang beredar adalah PT Pindo Deli 4 yang berlokasi di Desa Mulyasari.

Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait keterlibatan pihak tersebut dalam dugaan pencemaran.