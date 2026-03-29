JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Hari Terakhir Libur Lebaran, Arus Balik Kendaraan ke Jakarta Meroket

Minggu, 29 Maret 2026 – 19:30 WIB
Ilustrasi arus balik lebaran ke Jakarta. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Hari terakhir libur Idulfitri 1447 Hijriah, volume arus balik dari kawasan Puncak hingga Bandung menuju Jabodetabek, masih mengalami peningkatan signifikan.

Berdasarkan data Jasamarga Metropolitan Tollroad tercatat ada 186.207 kendaraan kembali ke Jabodetabek melalui empat gerbang tol utama, yakni Halim, Cikunir 6, Cikupa, dan Ciawi 2.

Angka tersebut meningkat 23,29 persen dibandingkan lalu lintas normal yang hanya 151.031 kendaraan.

Baca Juga:

Di wilayah Jawa Barat, arus kendaraan yang meninggalkan Bandung dan Rancaekek menuju Jakarta juga terpantau meningkat. 

Tercatat sebanyak 70.279 kendaraan melintas atau naik 12,40 persen dibanding kondisi normal sebanyak 62.527 kendaraan.

Sementara itu, arus kendaraan menuju Bandung dan sekitarnya justru mengalami penurunan.

Baca Juga:

Sebanyak 73.343 kendaraan tercatat masuk ke wilayah tersebut atau turun 3,80 persen dibandingkan volume normal 76.239 kendaraan.

Adapun rinciannya, di Gerbang Tol Cileunyi tercatat ada 38.695 kendaraan menuju Jakarta dan sekitarnya atau naik 26,43 persen dari kondisi normal 30.607 kendaraan. 

Arus balik kendaraan dari kawasan Puncak hingga Bandung, memuncak di sejumlah titik tol di hari terakhir Lebaran 2026.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   jasa marga jabodetabek libur lebaran arus balik lebaran puncak arus balik peningkatan volume kendaraan

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU