BBKSDA Jabar Ungkap Penyebab Matinya Harimau Benggala Huru dan Hara di Bandung Zoo

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat menyampaikan informasi terkait kematian dua ekor anak harimau Benggala koleksi Kebun Binatang Bandung bernaa Huru dan Hara, yang masing-masing berusia delapan bulan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan nekropsi, kedua satwa dinyatakan mati akibat infeksi Feline Panleukopenia Virus (FPV). Ini merupakan penyakit yang sangat menular dan memiliki tingkat kematian tinggi pada satwa famili Felidae, khususnya pada usia muda.

Plt. Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat, Ammy Nurwaty menjelaskan bahwa kejadian bermula pada tanggal 22 Maret 2026, ketika Tim Medis Bandung Zoo melaporkan kepada petugas piket Balai Besar KSDA Jawa Barat bahwa anak harimau benggala bernama Hara menunjukkan gejala penurunan aktivitas, muntah, dan diare.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya parasit cacing pada muntahan, sehingga satwa diberikan obat antiparasit, penurun asam lambung, dan vitamin.

"Sebagai langkah antisipasi, harimau Huru yang berada dalam satu kandang juga diberikan vitamin dan obat cacing, serta kedua satwa kemudian dipisahkan kandangnya untuk mencegah penularan," kata Ammy, dalam keterangannya, Minggu (29/3).

Pihaknya selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, serta tim medis veteriner UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Jawa Barat untuk penanganan bersama.

"Sejak laporan awal kami terima, kami langsung berkoordinasi dan melakukan penanganan terpadu bersama tim medis dan instansi terkait. Berbagai upaya pengobatan dan pencegahan penularan telah dilakukan secara maksimal, termasuk pemisahan kandang dan pemberian terapi intensif," jelasnya.

Pada 23 Maret, kondisi Hara dilaporkan menurun dengan gejala klinis berupa diare disertai darah.