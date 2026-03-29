Korban Tewas Laka Lantas di Jabar Turun Drastis saat Ops Ketupat Lodaya 2026

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengeklaim jumlah korban jiwa yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas selama Operasi Ketupat Lodaya 2026 mengalami penurunan yang signifikan.

Jumlahnya, dari 121 jiwa pada tahun 2025, kini menurun hanya 13 jiwa korban jiwa.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan ada beberapa langkah strategis dan inovasi yang diterapkan Polda Jabar pada Ops Ketupat Lodaya 2026.

Salah satunya ialah mendekatkan Polri dengan masyarakat pemudik.

Kemudian, penguatan layanan Call Center 110 di seluruh Pos Pengamanan (Pospam), Pos Pelayanan (Posyan), dan titik keramaian di 23 wilayah hukum Polda Jabar.

Kedua, penyediaan Hotline Mudik Polda Jabar yang menyajikan informasi real-timemengenai arus lalu lintas, akses CCTV Kota Bandung dan jalur tol, hingga lokasi posko terdekat.

Inovasi ketiga mencakup penyediaan fasilitas pelayanan lengkap di pos-pos pengamanan, termasuk layanan penitipan kendaraan gratis di kantor polisi bagi masyarakat yang mudik tanpa kendaraan pribadi.

Keempat, seluruh Polres di jajaran Polda Jabar mendirikan pos tematik yang memberikan pelayanan khusus sesuai karakteristik daerah masing-masing, ditambah dengan program mudik gratis bagi masyarakat.