Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Maret 2026: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Bogor dan Bekasi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, 29 Maret 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 30 Maret 2026 pukul 07.00 WIB menunjukkan potensi hujan dengan intensitas bervariasi di sejumlah wilayah.

Pada pagi hari (07.00 – 13.00 WIB), kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00 – 19.00 WIB), cuaca didominasi berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota Bogor, serta Kota Bekasi.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi.

Pada malam hari (19.00 – 01.00 WIB), kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.

Sementara itu, pada dini hari (01.00 – 07.00 WIB), cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Tangerang.