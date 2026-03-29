Prakiraan Cuaca Jawa Barat 29 Maret 2026: Potensi Hujan Lebat Disertai Petir di Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Minggu, 29 Maret 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas bervariasi di sejumlah daerah sejak pagi hingga malam hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kemungkinan hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang.

Pada pagi hari, antara pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di beberapa wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, serta Kabupaten Ciamis.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00 – 19.00 WIB), potensi hujan meningkat.

Hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kota Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Bandung, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Pada malam hari (19.00 – 01.00 WIB), cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Hujan ringan hingga sedang juga berpotensi terjadi di Kabupaten Cianjur.