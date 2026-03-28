Libur Lebaran, Ketua PHRI: Okupansi Hotel di Jabar Lesu

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Achmad Sofiandi menyebut okupansi hotel di wilayahnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan selama libur Lebaran 2026.

Bahkan, okupansi tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan momen libur lebaran tahun lalu.

“Perhotelan di Jabar tuh ya startnya turun dari tahun 2025,” ucap Dodi, dikutip Sabtu (28/3/2026).

Berdasarkan data Disparbud Provinsi Jabar, tingkat keterisian kamar hotel dari 17-25 Maret 2026 mayoritas masih di bawah 50 persen.

Seperti di Kota Bandung, dari 19 persen di meningkat hingga 52 persen saja.

Kemudian, Cirebon dari 25 persen menjadi 70 persen, Bogor dari 18 persen menjadi 48 persen.

Di wilayah Sukabumi pada 17 Maret 2026 ada 22 persen keterisian kamar hotel di akhir masa libur lebaran 25 Maret 2026 menjadi 39 persen.

Sementara, Kabupaten Pangandaran dari 10 persen menjadi 62 persen, dan Karawang 68 persen naik 73 persen, wilayah Garut dari 33 persen naik 65 persen.