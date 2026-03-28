Teruntuk Masyarakat Depok, Pemkot Kembali Menggelar Car Free Day

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kegiatan Car Free Day (CFD) kembali digelar mulai Minggu, 29 Maret 2026, setelah jeda selama perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.

Mulai besok pagi, masyarakat dapat kembali memanfaatkan ruang publik untuk beragam aktivitas, mulai dari olahraga ringan, bersepeda, hingga sekadar menikmati suasana pagi bersama keluarga.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Depok, Nita Ita Hernita menyampaikan, pelaksanaan CFD akan kembali berjalan seperti biasa setiap hari Minggu, pukul 06.00 hingga 09.00 WIB.

“Mulai besok masyarakat sudah bisa kembali beraktivitas di CFD,” ucap Nita di Depok, Sabtu (28/3/2026).

“Kami mengajak warga untuk memanfaatkan ruang publik ini dengan tetap menjaga ketertiban dan kebersihan,” ujarnya.

Menurutnya, CFD menjadi salah satu ruang terbuka yang dimanfaatkan masyarakat tidak hanya untuk berolahraga, tetapi juga untuk membangun interaksi sosial dan menghidupkan suasana kota di akhir pekan.

Pemerintah Kota Depok mengimbau, masyarakat untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku selama kegiatan berlangsung, termasuk menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama.