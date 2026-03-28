Seminggu Setelah Lebaran, Harga Pangan di Depok Cenderung Turun

jabar.jpnn.com, DEPOK - Harga bahan pokok penting (bapokting) di pasar tradisional Kota Depok masih menunjukkan pergerakan fluktuatif (tak menentu) seminggu setelah Idulfitri 2026.

Meski demikian, sejumlah komoditas mulai mengalami penurunan harga secara bertahap.

Berdasarkan rekapitulasi data melalui aplikasi Sifordagin pada periode 19–26 Maret 2026, komoditas seperti bawang bombay, bawang putih, cabai rawit merah, cabai hijau, daging ayam ras broiler, serta telur ayam ras di lima pasar milik pemerintah mengalami pergerakan harga yang bervariasi.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok, Widyati Riyandani menyampaikan, secara umum harga komoditas yang sempat melonjak menjelang Lebaran kini mulai turun, meskipun besaran penurunannya berbeda di tiap pasar.

“Secara umum harga beberapa komoditas yang sebelum Lebaran sempat naik cukup tinggi, kini mulai turun, meskipun penurunannya berbeda antar pasar,” ucap Widyati dikutip Sabtu (28/3/2026).

Komoditas cabai rawit merah yang sebelumnya banyak diminati saat Ramadan dan Lebaran kini turun ke kisaran Rp50 ribu hingga Rp70 ribu per kilogram.

Cabai merah keriting, berada di kisaran Rp25 ribu hingga Rp50 ribu per kilogram, sedangkan cabai merah besar Rp40 ribu hingga Rp60 ribu per kilogram.

Daging ayam ras broiler dijual di kisaran Rp40 ribu hingga Rp45 ribu per kilogram.