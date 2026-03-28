Seusai Libur Lebaran, PMI Depok Pastikan Stok Darah Aman

jabar.jpnn.com, DEPOK - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok memastikan ketersediaan stok darah tetap aman seusai libur Idulfitri 2026.

Meski begitu, masyarakat tetap diimbau untuk berpartisipasi dalam donor darah secara sukarela guna menjaga stabilitas stok.

Ketua PMI Kota Depok, Dudi Mi’raz mengatakan, kebutuhan darah, khususnya golongan AB, masih tinggi dan kerap mengalami penipisan.

“Kami mengimbau warga agar dapat mendonorkan darahnya, terutama untuk golongan AB yang sering menipis karena tingginya permintaan dari rumah sakit,” ucapnya.

Dia menjelaskan, permintaan darah tidak hanya berasal dari wilayah Kota Depok, tetapi juga dari daerah sekitar seperti Jakarta dan Bogor.

PMI tetap melayani permintaan tersebut, sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan.

“Siapa pun yang membutuhkan tentu tidak bisa kami tolak. Yang terpenting saat ini menjaga ketersediaan stok darah,” terangnya.

Berdasarkan data per Jumat (27/3) pukul 08.25 WIB, stok darah tercatat sebanyak 167 labu, dengan rincian golongan A sebanyak 32 labu, B 58 labu, O 56 labu, dan AB 21 labu.