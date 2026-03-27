Asyik Berenang, 2 Remaja Terseret Arus di Pantai Pangandaran

jabar.jpnn.com, PANGANDARAN - Tim SAR Bandung masih melakukan pencarian satu orang wisatawan yang tenggelam di kawasan Pantai Timur Pangandaran, tepatnya di Jalan Pantai Bulak Setra, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.

Kejadian dilaporkan pada Jumat (27/3/2026) sekitar pukul 08.30 WIB.

Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, tiga orang berada di lokasi kejadian.

Saksi atas nama Yahdi, dan dua korban, yakni Muhamad Luthfi Padilah (14 tahun) dan Muhamad Harian Azam (11 tahun). Saat kejadian, kedua korban sedang berenang di sekitar breakwater, sementara saksi berada di atas struktur tersebut.

"Tiba-tiba, keduanya terseret arus ke tengah sungai. Saksi berupaya memberikan pertolongan. Namun, kuatnya arus dan hantaman ombak menyebabkan salah sat korban terlepas," kata Ade dalam keterangannya.

Yadi berhasil menyelamatkan Azam ke tepi pantai, sementara satu korban lainnya yakni Luthfi, tidak terlihat dan dinyatakan tenggelam.

Setelah menerima laporan, tim rescue berangkat ke lokasi kejadian dan memulai operasi pencarian sekitar pukul 11.15 WIB.

"Operasi pencarian terhadap korban yang masih hilang terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan mengutamakan keselamatan personel, serta memperhatikan kondisi cuaca di lapangan," pungkasnya. (mcr27/jpnn)