Arus Balik Lebaran: One Way Diberlakukan di Tol Cipali Arah Jakarta

jabar.jpnn.com, SUBANG - Rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) mulai diberlakukan di ruas Tol Cikopo-Palimanan atau Tol Cipali arah Jakarta pada Jumat (27/3), guna menjaga kelancaran arus balik Lebaran 2026.

Kebijakan tersebut diterapkan oleh Astra Tol Cipali bersama pihak kepolisian sejak pukul 08.47 WIB, dimulai dari KM 132 hingga KM 70.

Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas ini akan diperpanjang secara bertahap hingga mencapai KM 188 Palimanan.

“Perpanjangan penerapan one way dilakukan secara situasional sesuai diskresi kepolisian di lapangan,” ujarnya di Subang, Jawa Barat.

Sebelum penerapan sistem satu arah, petugas terlebih dahulu melakukan sterilisasi jalur dan area istirahat (rest area).

Proses ini dilakukan sekitar 30 menit sebelum rekayasa lalu lintas diberlakukan guna memastikan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

Berdasarkan data lalu lintas, tercatat sekitar 19.700 kendaraan melintas menuju Jakarta melalui Tol Cipali sejak pukul 00.00 WIB hingga 08.00 WIB.

Sementara itu, arus kendaraan menuju arah sebaliknya atau menuju Cirebon tercatat sebanyak 5.000 kendaraan.