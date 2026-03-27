Truk Boks Oleng di Nagreg, Tabrak Pejalan Kaki Hingga Tewas

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Sebuah truk boks mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nagreg, Desa Ganjarsabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung pada Jumat (27/3/2026).

Satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka ringan dalam insiden laka lantas ini.

Kanit Gakkum Polresta Bandung Iptu Lilim membenarkan adanya peristiwa tersebut terjadi saat kondisi lalu lintas ramai lancar. Polisi kemudian langsung melakukan evakuasi korban dan truk boks tersebut.

"Iya benar, kejadiannya sekitar jam 08.30 WIB tadi pagi," kata Lilim saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, peristiwa ini berawal saat truk boks Hino dengan nomor polisi B-9510-CXR melaju dari arah Barat Cicalengka menuju ke arah timur Nagreg. Kemudian saat di TKP, pengemudi truk diduga kurang berkonsentrasi.

"Iya saat di TKP, pengemudi kendaraan truk boks kurang berhati-hati serta kurang konsentrasi pada saat mengemudikan kendaraannya," ujarnya.

Setelah itu truk boks tersebut langsung oleng ke lajur sebelah kanan. Di saat bersamaan ada dua orang yang menyebrang jalan dari arah Utara ke Selatan jalan.

"Truk menyerempet wanita berinisial E dan tukang parkir inisial B. Sementara korban inisial B luka ringan dan E luka berat saat di TKP," jelasnya.