Daftar 13 TPU yang Dikelola Pemkot Depok, Pastikan Kondisi Aman Selama Musim Hujan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Perumahan dan Permukiman mengelola sebanyak 13 Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Depok.

Kepala UPTD Pemakaman Umum, Muhamad Iksan, menjelaskan bahwa setiap TPU memiliki penanggung jawab (PJ) yang bertugas memimpin, mengoordinasikan, serta mengendalikan seluruh aktivitas, mulai dari pemanfaatan hingga pemeliharaan area pemakaman.

“Setiap TPU memiliki penanggung jawab yang mengelola operasional di lapangan,” ujarnya.

Baca Juga: Pemkot Depok Pastikan Layanan Permohonan Informasi Tetap Buka Selama Libur Nyepi dan Idulfitri

Adapun TPU yang berada di bawah pengelolaan Pemkot Depok, yakni:

TPU Kalimulya 1

TPU Kalimulya 2

TPU Kalimulya 3

TPU Tirtajaya

TPU Cimpaeun

TPU Tapos

TPU Karaba

TPU Cilangkap

TPU Sukatani

TPU Pondok Petir

TPU Sawangan Lama

TPU Bedahan

TPU Pasir Putih

Iksan menambahkan, seluruh informasi terkait TPU tersebut dapat diakses masyarakat melalui Sistem Informasi Pemakaman Umum (SIMAKMUM).

Baca Juga: Pemkot Depok Terapkan WFA untuk ASN pada Libur Nyepi dan Idulfitri

Platform ini menyediakan data lengkap, termasuk lokasi dan penanggung jawab masing-masing TPU.

Ia juga menegaskan bahwa pemakaman di luar daftar tersebut bukan menjadi kewenangan UPTD Pemakaman Umum.