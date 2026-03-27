Daftar 13 TPU yang Dikelola Pemkot Depok, Pastikan Kondisi Aman Selama Musim Hujan

Jumat, 27 Maret 2026 – 13:00 WIB
Ilustrasi Tempat Pemakaman Umum (TPU). Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Perumahan dan Permukiman mengelola sebanyak 13 Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Depok.

Kepala UPTD Pemakaman Umum, Muhamad Iksan, menjelaskan bahwa setiap TPU memiliki penanggung jawab (PJ) yang bertugas memimpin, mengoordinasikan, serta mengendalikan seluruh aktivitas, mulai dari pemanfaatan hingga pemeliharaan area pemakaman.

“Setiap TPU memiliki penanggung jawab yang mengelola operasional di lapangan,” ujarnya.

Adapun TPU yang berada di bawah pengelolaan Pemkot Depok, yakni:

TPU Kalimulya 1
TPU Kalimulya 2
TPU Kalimulya 3
TPU Tirtajaya
TPU Cimpaeun
TPU Tapos
TPU Karaba
TPU Cilangkap
TPU Sukatani
TPU Pondok Petir
TPU Sawangan Lama
TPU Bedahan
TPU Pasir Putih

Iksan menambahkan, seluruh informasi terkait TPU tersebut dapat diakses masyarakat melalui Sistem Informasi Pemakaman Umum (SIMAKMUM).

Platform ini menyediakan data lengkap, termasuk lokasi dan penanggung jawab masing-masing TPU.

Ia juga menegaskan bahwa pemakaman di luar daftar tersebut bukan menjadi kewenangan UPTD Pemakaman Umum.

