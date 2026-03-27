Harga Emas dan Perak Hari Ini Jumat 27 Maret 2026: Logam Mulia 1 Gram Rp2,81 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga logam mulia pada Jumat, 27 Maret 2026, menunjukkan nilai yang relatif tinggi, dengan harga emas batangan 1 gram tercatat sebesar Rp2.810.000 sebelum pajak, atau Rp2.817.025 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Selain emas, harga perak murni juga tercatat stabil dengan variasi ukuran tertentu.

Kenaikan harga logam mulia ini menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi investor dan pelaku pasar yang memanfaatkan emas sebagai instrumen lindung nilai.

Berikut perincian harga emas batangan berdasarkan beratnya, seperti dilansir dari laman logammulia.com

0,5 gram: Rp1.455.000 (Rp1.458.638 setelah pajak)

1 gram: Rp2.810.000 (Rp2.817.025 setelah pajak)

2 gram: Rp5.560.000 (Rp5.573.900 setelah pajak)

3 gram: Rp8.315.000 (Rp8.335.788 setelah pajak)