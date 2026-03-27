Prakiraan Cuaca Jabar 27 Maret 2026: Siang-Sore Sejumlah Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Petir

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Jumat, 27 Maret 2026, menunjukkan kondisi atmosfer yang didominasi oleh cuaca berawan hingga berawan tebal, dengan potensi hujan di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan mengalami kondisi berawan hingga berawan tebal.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara merata di berbagai wilayah.

Memasuki siang hingga sore hari, yakni pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, kondisi cuaca diprediksi masih relatif sama, dengan dominasi awan tebal. Potensi hujan ringan hingga sedang tetap berlanjut di sebagian besar wilayah.

Sementara itu, pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca cenderung membaik dengan kondisi cerah berawan.

Adapun pada dini hari, pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Indramayu, Sumedang, Cirebon, dan Kuningan.

Secara umum, suhu udara di wilayah Jawa Barat berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara antara 60 hingga 98 persen.

Arah angin bertiup dari barat hingga barat laut dengan kecepatan antara 5 hingga 50 kilometer per jam.