Penumpang Whoosh Naik 11,3 Persen Selama Lebaran, Tembus 224 Ribu Orang

jabar.jpnn.com, BANDUNG - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat peningkatan volume penumpang kereta cepat Whoosh selama periode Angkutan Lebaran 2026.

Pada periode H-8 hingga H+3 Lebaran atau 13–25 Maret 2026, jumlah penumpang tercatat mencapai 224.827 orang.

Angka tersebut meningkat sekitar 11,3 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencapai 202.007 penumpang.

Puncak sementara Angkutan Lebaran tahun ini terjadi pada Selasa, 24 Maret 2026, dengan jumlah penumpang mencapai 24.315 orang dalam satu hari.

Capaian tersebut melampaui puncak Angkutan Lebaran 2025 yang sebesar 23.462 penumpang, atau meningkat sekitar 3,6 persen.

Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, menyampaikan bahwa tren penumpang Whoosh selama masa Lebaran menunjukkan pertumbuhan yang positif.

“Hingga saat ini, jumlah penumpang harian tertinggi tercatat mencapai sekitar 24 ribu penumpang. Angka tersebut juga lebih tinggi sekitar 3,6 persen dibandingkan capaian puncak pada Angkutan Lebaran tahun 2025,” ujarnya.

Ia menambahkan, permintaan layanan Whoosh masih tergolong tinggi dan diproyeksikan tetap berada di atas 20 ribu penumpang per hari hingga akhir pekan.