Mudik 2026, Bejo Jahe Merah Siapkan 147 Posko 'Anti Angin' di Seluruh Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Memasuki musim mudik-balik dan wisata Lebaran 2026, mobilitas masyarakat Indonesia diprediksi akan kembali melonjak tajam.

Menanggapi tingginya aktivitas perjalanan antarkota tersebut, Bejo Jahe Merah, produk unggulan dari PT Bintang Toedjoe (Kalbe Company), berkomitmen untuk mendampingi pemudik melalui kehadiran Booth Bejo Anti Angin di ratusan titik strategis di seluruh Indonesia.

Program ini berlangsung mulai pertengahan Maret hingga awal April 2026, mencakup masa arus mudik hingga arus balik.

Sebanyak 147 titik booth telah disiapkan, tersebar mulai dari Pulau Jawa, Sumatra, Bali, hingga Sulawesi.

Mengantisipasi Kelelahan dan Masuk Angin di Perjalanan Perjalanan jauh dengan waktu tempuh yang tidak menentu seringkali membuat daya tahan tubuh menurun.

Head of OTC, Women Health and Natural Wellness Category PT Bintang Toedjoe, Andry Mahyudi, menjelaskan bahwa titik-titik transit seperti rest area, pelabuhan, dan stasiun memiliki peran krusial bagi pemudik untuk memulihkan tenaga.

"Kami menghadirkan Booth Bejo Anti Angin agar pemudik bisa mendapatkan dukungan untuk menjaga kondisi tubuh tetap hangat dan nyaman. Kami ingin memastikan perjalanan panjang mereka tidak terganggu oleh masalah kesehatan seperti masuk angin," ujar Andry dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (26/3/2026).

Sebagai gambaran, pada periode mudik 2025 lalu, pergerakan masyarakat mencapai 146,48 juta orang dengan lonjakan pengunjung di rest area tertentu mencapai 210%.