Pemkot Bandung Kaji Wacana WFA hingga PJJ untuk Hemat BBM

Kamis, 26 Maret 2026 – 13:00 WIB
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan kondisi pasokan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) di kotanya masih dalam aman dan terkendali.

Hingga saat ini, pemerintah pusat melalui Pertamina telah memberikan jaminan bahwa distribusi BBM tetap berjalan normal.

Ia juga memastikan belum ada indikasi adanya kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat.

"Pertamina menjamin bahwa kita masih akan ada pasokan BBM. Dan tidak ada tanda-tanda kenaikan harga BBM subsidi," kata Farhan di Bandung, Kamis (26/3/2026).

Namun, Farhan menyebut, isu krisis energi merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah masih menunggu arahan lebih lanjut terkait langkah-langkah antisipatif yang perlu diambil.

Terkait wacana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) maupun Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), kata Farhan, Pemkot Bandung belum bisa mengambil keputusan karena masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

"Untuk WFH sama PJJ, kami masih menunggu juklak juknisnya. Karena tidak boleh sembarangan," tuturnya.

Ia menambahkan, saat ini terdapat perbedaan rekomendasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pola kerja fleksibel.

Pemkot Bandung masih menunggu juknis dan juklak dalam pelaksanaan WFA dan PJJ sesuai rencana Pemerintah Pusat.
TAGS   Pemkot Bandung wali kota bandung muhammad farhan work from home WFA ASN efisiensi energi hemat bbm wacana pjj wacana wfa

