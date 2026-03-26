Belasan Kios Hangus Terbakar di Regol, Polisi Bergerak

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Api yang melahap belasan bangunan di kawasan Regol, Kota Bandung, berhasil dijinakkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) Kota Bandung pada Kamis (26/3/2026).

Polisi pun tengah menyelidiki penyebab kebakaran hebat tersebut.

Kebakaran tersebut terjadi di dua titik dalam waktu yang berdekatan, yakni di Kelurahan Ciseureuh dan Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol. Api pertama kali muncul dan dilaporkan sekitar pukul 04.00 WIB.

"Yang terbakar itu kios dan bangunan semi permanen," kata Kasi Penyelamatan Damkarmatan Kota Bandung, Imanuel, di lokasi kejadian.

Bangunan yang mayoritas dibangun dengan kayu dan baja ringan itu hampir seluruhnya rata dengan tanah. Berbagai barang juga ikut terbakar, seperti seng, mobil, hingga genteng.

Dalam penanganan ini, pihaknya mengerahkan 24 mobil damkar yang dibagi ke dua lokasi kebakaran. Sampai dengan pukul 10.00 WIB, petugas masih berupaya melakukan pendinginan.

Menurutnya, kebakaran pertama kali terjadi di Kelurahan Ciseureuh, tepatnya di jajaran kios dekat persimpangan Jalan Moh Toha. Kemudian, tak berselang lama, si jago merah dilaporkan terjadi di kawasan Pasirluyu.

"Untuk sementara titik pertama 10 bangunan dan titik kedua ada 9 bangunan," ucapnya.