Prakiraan Cuaca Jawa Barat 26 Maret 2026: Waspada Hujan Lebat, Petir dan Angin Kencang Siang hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Kamis (26/3/2026) menunjukkan potensi hujan dengan intensitas bervariasi di sejumlah daerah sejak pagi hingga malam hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat.

Selanjutnya, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan ringan hingga sedang diprakirakan meluas ke wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi secara lokal di sebagian besar wilayah Jawa Barat, mencakup daerah perkotaan dan kabupaten yang sebelumnya telah disebutkan.